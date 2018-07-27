Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce farklı isimlerle faaliyet gösteren işçi sendikasının bulunduğu binaya bir kez daha "tombala" baskını yapıldı. 2 sendika yöneticisinin gözaltına alındığı operasyonda binada bulunan 95 kişiye para cezası kesildi.
Jandarmanın defalarca baskın yaptığı Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda daha önce Anar Organizasyon ve Yenice Taşımacılık Sendikası olarak faaliyet gösteren ve şu anda da Kadim İnşaat İşçileri Sendikası adı altında tombala oynatılan mekana dün gece yeniden operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda söz konusu mekana saat 00.20 sıralarında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, otopark kısmında 10 araç tespit etti. Mekanın demir giriş kapısına gelen ekiplere, içeridekiler kapıyı açmadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri kapının kilit bölümünü balyozla kırarak içeri girdi.
"ARAMA YAPAMAZSINIZ" DEDİ, GÖZALTINA ALINDI
Jandarma duvarlarda ve tavanda elektronik cihazlar ile masa üzerinde ve yerlerde tombala kağıtları ile pul ve numaratörlerin bulunduğunu tespit etti. Jandarmaya "Burada arama yapamazsınız" diye tepki gösterip hakaret ettiği öne sürülen sendika yetkilisi Ali A. savcının talimatıyla gözaltına alındı.
KAFASINI DUVARA VURDU
Ekiplerin operasyonu başlatmasından yaklaşık 1 saat sonra sendika binasına gelen Kadim İnşaat İşçileri Sendika Başkanı Ayhan S. de ekiplere tepki gösterdi. Gözaltına alınan Ayhan S. bu sırada başını duvara ve demir kapıya vurarak kendini yaraladı.
Yapılan aramada kumar oynanmasında kullanılan duvarda monteli olan 2 plazma televizyon, 2 projektör, 3 seyyar kamera, 2 seyyar kamera cihazı, 424 tombala kağıdı, 2 numara ve TL değerleri yazılı preslenmiş kağıt, kayıt cihazı ve buna bağlı monitör, 3600 tombala pulu, Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi yazılı kaşeye el konuldu.
95 KİŞİYE CEZA
Bu arada sendika üyesi olduklarını iddia eden ancak buna dair herhangi bir belge gösteremeyen 95 kişiye "kumar oynamak" suçundan 259'ar lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan sendika başkanı Ayhan S. ile yardımcısı Ali A. hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, görevli memurun görevini yaptırmama için direnme, görevli memura tehdit ve hakGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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