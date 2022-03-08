Deflasyon, piyasadaki fiyatların belirli bir zaman aralığını kapsayan bir dönem içerisinde sürekli olarak düşüş göstermesi durumu olarak ifade edilebilir. Siz de deflasyonun ne olduğunu ve hangi durumlarda kullanıldığına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

EKONOMİDE DEFLASYON TANIMI

Deflasyon, piyasada sürekli olarak yükselen fiyat artışını durdurmayı hedefler. Aynı zamanda da enflasyon sebebi ile sürekli olarak yükselmekte olan fiyat artışını durdurmayı veya fiyatları düşürmeyi hedeflemektedir. Deflasyon meydana geldiği zaman en büyük zararı firmalar görebilir ve büyük zararlara uğrayabilirler. Aynı zamanda deflasyon döneminde en çok zarar gören kişiler arasında borçlular da yer almaktadır.

DEFLASYONUN ETKİLERİ NELERDİR?

Deflasyon, refah seviyesini düşürücü bir etki oluşmasına neden olur. Ekonomide üretim artmadığı için refah seviyesi de ilerlemez ve durur. Para seviyesinin düşmesi ve üretimin de azalması sonucu emeğe duyulan talep düşer böylece işsizlik oranlarında da artış görünür. Deflasyon kar oranlarının düşmesine sebep olur, böylece ücretlerin düşmesi de gözle görülür bir hal alır.

Deflasyon sonucunda insanların aldığı ücretler de düşüş gösterir. Buna bağlı olarak da insanların tüketim alışkanlıklarında farklılıklar meydana gelebilir. Az bir ücret alan tüketiciler, yüksek fiyatlı harcamalar yapma imkanı da bulamaz. Gelirleri azalan kişilerin harcamaları ve tüketimleri de azalır. Deflasyon oluşan zamanlar da her zaman için borçlular zarar eder ve alacaklılar da bu dönemi karlı bir şekilde çıkarır.