Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın 2018'de başlayan ilişkileri 2020'de sona erdi. Samyeli'nin 2024'te yapımcı Muzaffer Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddia edilse de taraflar bunu hiçbir zaman doğrulamadı.
Defne Samyeli: Belki bir sevgilim vardır
Bilinen son sevgilisi Cem Yılmaz ile 2020'de ayrılan Defne Samyeli, yeni bir ilişkisi olup olmadığı yönündeki soruya gizemli bir cevap verdi; İnşallah... Belki vardır, belki yoktur"
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Defne Samyeli, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mağazaları tek başına gezen Samyeli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.
Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları; Deren ve Derin Talu ile ilgili olarak genç yaşta anne olmanın avantajlarını yaşadığını belirterek bu konuda şunları söyledi; "Kızlarımla her şeyimi paylaşıyorum; ayakkabılarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeyimiz uyuyor. Bazen bir eşyamı bulamadığımda hemen gruptan 'Bunu siz mi aldınız?' diye yazıyorum. Aramızda belli kurallar ve kodlar var. Bu kurallara uyulduğu sürece birbirimizin dolabına müdahale edebiliyoruz. Çocuklarımla büyüdüm. Çalıştığım dönemlerde onları televizyon stüdyolarına götürürdüm, o yüzden o koridorları çok iyi bilirler."
Geride bıraktığımız yılı değerlendiren Defne Samyeli, 2025'in kendisi için bir yenilenme yılı olduğunu söyledi. "Herkes gibi benim için de zor bir yıldı ancak hayatımda birçok şeyi yeniden inşa ettim. İş anlamında ektiğim tohumlar filizlendi. 2026’da bu filizlerin büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum" diyen Samyeli, 2026'da birden fazla albüm projesi olduğunu dile getirdi.
Oyunculuğu özlediğini ifade eden Defne Samyeli, seçici davranmasının nedenini şu sözlerle açıkladı: Gelen tekliflerden içime sinen pek olmadı. Bir işi sadece yapmış olmak için yapmaya inanmıyorum. Günde 16 saat çalışmayı göze almak için o işin buna değmesi lâzım. Sıkılacağım bir projenin içinde yer almak istemiyorum. Önemli olan senaryo ve ekip. Gereksiz sahnelerle ön plana çıkmak bana göre değil. Eğer istediğim gibi bir şey olmazsa, zaten kendi senaryomu yazıyorum; bunun eğitimini de alıyorum."
Özel hayatıyla ilgili soruları ise gülümseyerek geçiştirmeye çalışan Defne Samyeli, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna gizemli bir yanıt verdi; "Buna tek kelimeyle cevap verebilirim: İnşallah... Bilmem, belki vardır belki yoktur..."