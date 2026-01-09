Defne Samyeli: Belki bir sevgilim vardır

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Defne Samyeli, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mağazaları tek başına gezen Samyeli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları; Deren ve Derin Talu ile ilgili olarak genç yaşta anne olmanın avantajlarını yaşadığını belirterek bu konuda şunları söyledi; "Kızlarımla her şeyimi paylaşıyorum; ayakkabılarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeyimiz uyuyor. Bazen bir eşyamı bulamadığımda hemen gruptan 'Bunu siz mi aldınız?' diye yazıyorum. Aramızda belli kurallar ve kodlar var. Bu kurallara uyulduğu sürece birbirimizin dolabına müdahale edebiliyoruz. Çocuklarımla büyüdüm. Çalıştığım dönemlerde onları televizyon stüdyolarına götürürdüm, o yüzden o koridorları çok iyi bilirler."

Geride bıraktığımız yılı değerlendiren Defne Samyeli, 2025'in kendisi için bir yenilenme yılı olduğunu söyledi. "Herkes gibi benim için de zor bir yıldı ancak hayatımda birçok şeyi yeniden inşa ettim. İş anlamında ektiğim tohumlar filizlendi. 2026’da bu filizlerin büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum" diyen Samyeli, 2026'da birden fazla albüm projesi olduğunu dile getirdi.