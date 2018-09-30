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Sanki zaten olması gereken buymuş, zaten biz berabermişiz ya da olmalıymışız gibi bir his. Her şey onunla güzel. Ortak bir dilimiz var, çok anlaşıldığımı ve karşımdakini çok anladığımı hissettim. Benim için çok değerli bir şey bu"