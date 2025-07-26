Defne Samyeli, kahvaltı rutinini açıkladı

Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Deren ve Derin adında iki kızı olan 53 yaşındaki Defne Samyeli, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla formunu nasıl koruduğunu gözler önüne seren Samyeli, bu kez kahvaltı rutiniyle gündeme geldi.

Sabah öğününde yeşillik, yumurta ve orman meyvelerine yer veren ünlü isim, takipçileri için beslenme alışkanlıklarını anlattığı bir paylaşım yaptı.

Samyeli, özellikle ağırlık antrenmanı yaptığı günlerde protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirtti. "Bol proteinli kahvaltım" notuyla paylaşım yapan Samyeli, şunları söyledi; "Ağırlık çalıştığım antrenman günlerinde daha çok protein tüketmem gerektiği için böyle bir hazırlık yapıyorum. Hemen sonrasında meyveli ve yoğurtlu bir tatlı formülasyonuyla günüme devam ediyorum. Bu sayede gün içinde karşıma çıkan hamurlu, çikolatalı ikramlara hiç ilgi duymamaya başladım. Evet, çok yağ alıyorum bu arada; ama yağdan korkmuyorum. Benim bedenime iyi geliyor."