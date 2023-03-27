Defne Samyeli: Kızımı görünce kendisine sorarsınız

AŞK BİTTİ

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Ayrılığın sebebinin Talu'nun, sevgilisinin istememesine rağmen reklam teklifini kabul etmesi olduğu öne sürülmüştü.



Deren Talu'nun çekimi gerçekleştirince çiftin arasında gerginlik yaşandığı ve ilişkinin bittiği konuşuluyordu. İkilinin sosyal medyadan birlikte çekilen fotoğraflarını da silmesinin ardından Samyeli'ye bu konu soruldu.