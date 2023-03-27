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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Defne Samyeli: Kızımı görünce kendisine sorarsınız

Defne Samyeli, kızı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz ile olan ilişkisinin sona ermesi hakkında "Kızımı görünce kendisine sorarsınız" yorumunu yaptı

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  • Defne Samyeli: Kızımı görünce kendisine sorarsınız - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Defne Samyeli, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Samyeli, basın mensuplarını görünce poz vermeyi ihmal etmedi.
  • Defne Samyeli: Kızımı görünce kendisine sorarsınız - Magazin haberleri

    AŞK BİTTİ
    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Ayrılığın sebebinin Talu'nun, sevgilisinin istememesine rağmen reklam teklifini kabul etmesi olduğu öne sürülmüştü.

    Deren Talu'nun çekimi gerçekleştirince çiftin arasında gerginlik yaşandığı ve ilişkinin bittiği konuşuluyordu. İkilinin sosyal medyadan birlikte çekilen fotoğraflarını da silmesinin ardından Samyeli'ye bu konu soruldu.
  • Defne Samyeli: Kızımı görünce kendisine sorarsınız - Magazin haberleri

    "KIZIMI GÖRÜNCE KENDİSİNE SORARSINIZ"
    Defne Samyeli, "Telefonda konuşuyorum. Kızımı görünce kendisine sorarsınız" demekle yetindi. Samyeli, ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.
  • Defne Samyeli: Kızımı görünce kendisine sorarsınız - Magazin haberleri

    "KISKANIYOR AMA TADINA BIRAKIYOR" DEMİŞTİ
    Öte yandan Deren Talu, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarına, "Paylaşımlarımda göze batacak bir durum yok. Baran, kıskanır ama tadında bırakıyor. 'Tatlı kıskanma' diyelim" açıklamasında bulunmuştu.

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