"GENETİK ÇOK ÖNEMLİ"

Sporu hayatından çıkarmayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olmuş ve güzellik sırrıyla ilgili olarak, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.