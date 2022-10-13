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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Defne Samyeli'nin ev hali

Günlük hayatından kesitleri sık sık paylaşan Defne Samyeli, bu kez de ev halini takipçilerinin beğenisine sundu

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  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

    Sıkı bir sosyal medya kullanıcı olan Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

    Samyeli, son olarak leopar renkteki bir eşofman takımıyla poz verdi. Ev halini paylaşan 50 yaşındaki Samyeli'nin karın kasları dikkat çekti.
  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

    "GENETİK ÇOK ÖNEMLİ"

    Sporu hayatından çıkarmayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olmuş ve güzellik sırrıyla ilgili olarak, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

    Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Kimi mutfağa girdiği anları kimi ise farklı aktiviteler yaptığı görüntüleri paylaşıyor. İşte o anlardan bazıları...
  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

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  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

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  • Defne Samyeli'nin ev hali - Magazin haberleri

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