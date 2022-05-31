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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Defne Samyeli plaja indi!

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Yarın 50. yaşını kutlayacak olan Samyeli'nin yıllara meydan okuyan fiziği yine çok konuşuldu

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  • 01
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık konuşulan Defne Samyeli, son karesiyle yine sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
  • 02
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    Tatil sezonunu açıp plaja inen Samyeli, yeşil bikiniyle objektif karşısına geçti. Samyeli, fit vücuduyla yine adından söz ettirdi. Spor tutkunu olan oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti.
  • 03
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    'DEFNE SENİ DÖVECEĞİM!'

    Yarın 50. yaşına girecek olan Samyeli'nin videosu yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi. Oyuncu Gonca Vuslateri de Samyeli'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve esprili bir şekilde, "Defne döveceğim seni" yorumunu yaptı.
  • 04
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    "YAŞA DEĞER VEREN BİRİSİYİM"

    Geçtiğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla çok konuşulan Samyeli,  Samyeli, "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum." açıklamasında bulunmuştu.
  • 05
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    "GENETİK ÇOK ÖNEMLİ"

    Gençlik sırrını açıklayan Samyeli, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.
  • 06
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    'AŞKTAN VE YALNIZLIKTAN KORKMUYORUM'

    Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Şu an hayatımda kimse yok. Aşktan ve yalnızlıktan korkmuyorum. Çünkü o kadar güzel arkadaşlıklarım var ki yalnız olduğumu düşünmüyorum. Bundan sonra ömrümü geçireceğim bir partner olabilir de olmayabilir de... Ben hepsine hazırlıklıyım." ifadelerine yer vermişti.
  • 07
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    "BİR DAHA EVLENMEM"

    1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır." demişti.
  • 08
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    "MÜZİĞİN YERİ BENDE AYRI"

    Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Samyeli, şarkıcılığın kendisinde başka bir yeri olduğunu belirtti. Samyeli, "Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. 7 yaşında TRT İstanbul Çocuk Korosu'ndaydım. 21-22 yaşlarında Melih Kibar ile ilk albümümü çıkardım. Sonra Onno Tunç ile çalıştım ama o dönem Onno Tunç'u kaybettik. Ama benim paralel olarak televizyon hayatım da devam ettiği için haber ile birlikte Deren'e hamile kaldığım için müziğe ara vermek zorunda kaldım. İleride bir gün sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğimi düşünmüyordum." ifadelerini kullanmıştı.
  • 09
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    "ASLİ BİR PARÇA OLACAKSAM TELEVİZYONDA OLACAĞIM"

    Oyunculuk kariyeri hakkında da konuşan Samyeli, "Ekranda kendimi izlerken 1 saat beklemek istemiyorum sahnem için. Çok emek veriyorsun. Çok asli bir parça olmadığı sürece televizyonda rol almak istemiyorum." demişti.
  • 10
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    Pandemi döneminde büyük depresyona girdiğini söyleyen Samyeli, "Sahne benim nefes alma alanımdı. Kendimi yemeğe ve spora verdim." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.
  • 11
    Defne Samyeli plaja indi! Olay fotoğraf - Magazin haberleri

    "KIZLARIMI ZORLAMIYORUM"

    Kızları Deren ve Derin ile ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir tanımı var; 'İlgi alanı' ve 'etki alanı' diye. Ben mesela ülkeme demokrasi getirmek adına bu benim ilgi alanıma girebilir ama etki alanımdaki yeri küçüktür. Ama benim kendi ailemdeki demokrasiyi yaşatabilirsem o zaman anlayabilirim. Eğitimleriyle ilgili çocuklarımı zorlamıyorum. İlgi alanlarını keşfedip o yolda yürümelerini istiyorum." demişti.

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