Defne Samyeli: Türkiye'nin kanayan yarası
Bina yönetimlerindeki fahiş aidat ve güvenlik sorunlarını; "Türkiye'nin kanayan yarası" olarak nitelendiren Defne Samyeli, özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Defne Samyeli, hem isyan etti hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Yaşadığı bina yönetimiyle sorunlar yaşayan Samyeli, konuyu; "Türkiye’nin kanayan yarası" olarak tanımlarken, aşk hayatı için ise "Bu saatten sonra zor" mesajını verdi.
Bina yönetimleri ve kiracı - ev sahibi ilişkilerinde yaşanan kaosa isyan eden Defne Samyeli, fahiş aidatlar ve güvenlik zafiyetlerine dikkat çekti. Samyeli, bu konuda şunları söyledi: "Paralar nereye gidiyor?" diye soramıyoruz. Çünkü sorsak da cevap yok. "Yangın alarmı neden çalışmıyor?" diyoruz, yine sessizlik."
Taşınmanın dünyanın en büyük gerilim yaşama kaynaklarından biri olduğunu belirten Defne Samyeli; "Ölüm ve boşanmadan sonra üçüncü sırada taşınma geliyor. Güvenlik için seçtiğim bu yerden ayrılmak sanıldığı kadar kolay değil" ifadelerini kullandı.
Defne Samyeli, özel hayatına dair konuşurken aşk hayatıyla ilgili ne kadar temkinli olduğunun altını çizdi. "Bu saatten sonra herhalde âşık olmam diye düşünüyorum" diyen Samyeli, evlilik konusundaki duruşunu şu sözlerle özetledi: Aşk yoksa evlilik de olmamalı. Katı kalpli biri değilim, aksine sevgi doluyum ancak benim için kalıcı olan sevgidir.
Duygusal iniş çıkışları bilimsel bir benzetmeyle açıklayan Defne Samyeli, aşkın geçici doğasına vurgu yaptı. "Aşk, şeker yemek gibi. Hızla yükseltiyor ama her yükselişin bir düşüşü var. Artık beni iniş çıkışlarla yormayacak, hayatımı büyütecek şeylere odaklıyım" diyen Samyeli, aşka kapılarını tamamen kapatmasa da seçici olduğunu belirterek; "İlgimi çekenleri tanımak isterim ama artık çoğu şey eskisi kadar ilginç gelmiyor. Hayat insana bazen 'Burada dur' demeyi öğretiyor" dedi.