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Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın son dönemde Bitcoin'e yönelik demeçlerine kızan bir grup kendi protest kripto para birimini kurdu.

STOPELON (Elon'u durdur) ismini verdikleri kripto para birimi piyasaya sürüldükten 24 saat içerisinde yüzde 1800 değer kazandı.

2 günde 17 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşan ve Binance Smart Chain üzerinde işlem gören bir token olan STOPELON arzının yarısı alım satıma açıkken, yüzde 40'ı tedavülden kalktı bile. Kalan yüzde beşerlik kısım ise geliştiricilerin cüzdanlarında ve pazarlama amaçlı kullanılıyor.

STOPELON geliştiricileri ise projenin ana amacının Elon Musk'ın kurduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın kontrolünü almak olduğunu belirtiyor. STOPELON an itibarıyla 0.00003679 dolar değerinde yani 1 dolar ile 27 bin adedin üzerinde STOPELON alınabiliyor. Tesla'nın piyasa değeri ise 550 milyar doların üzerinde.

Hatırlanacağı üzere kripto para yatırımları ve sevgisiyle bilinen Tesla'nın kurucusu Elon Musk, ocak ayında şirketinin 1.5 milyar dolar değerinde BTC satın aldığını açıklamış ve Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Sosyal medya mesajlarıyla kripto para fiyatlaması üzerinde büyük bir etkisi olan Elon Musk'ın bu hamlelerinin ardından kripto paralar Bitcoin öncülüğünde ralli yaparken, Elon Musk bir başka gözdesi olan Dogecoin ile de SpaceX'i finanse edeceğini duyurdu. Ancak Musk son birkaç haftadır kripto paraların enerji tüketimini gerekçe göstererek kripto paralar konusunda mesafeli davranmaya başladı.

Önce Tesla'nın BTC kabulünü askıya alan Musk, daha sonra Tesla'nın bilançosundaki BTC varlıkların satıldığını ya da satılabileceğini ima etti. Son olarak da Bitcoin'i genel kabulün aksine merkezi bir para birimi olarak niteledi ve BTC madenciliği yapan büyük şirketlerin kontrolünde olduğunu söyledi. Bir ara 60 bin doların üzerini test eden Bitcoin fiyatı 19 Mayıs itibarıyla 40 bin doların altına indi ve bir haftada yüzde 30 civarında değer kaybetti.