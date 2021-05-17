Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Tesla CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin veya satabileceğinin sinyalini verdi.

Mr Whale adlı anonim bir kripto para analistini, "Bitcoinciler, Tesla'nın bir sonraki çeyrekte elinde kalan Bitcoin varlıklarını öğrenince dizini dövecek. Elon Musk'a duyulan nefret düşünüldüğünde onu suçlamazdım." şeklinde mesaj attı. Elon Musk bu mesaja "Pek tabii!" şeklinde karşılık verdi.

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Tesla'nın Bitcoin ile ödemeyi çevreci olmadığı için kabul etmeyi durdurduğunu söylemiş ancak Bitcoin varlıklarını tutacağını açıklamıştı.

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatı 52 bin doların altına inmişti. Tesla'nın kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceği endişesiyle üç büyük kripto para birini BTC, Ethereum ve XRP'de an itibarıyla sert satışlar görülüyor.

Bitcoin yüzde 11 değer kaybıyla 42 bin dolarlı seviyelere inerken, geçen hafta 4 bin doları aşan Ethereum yüzde 14 düşüşle 3 bin 200 dolar seviyesine, XRP de yüzde 11.5 düşüşle 1.40 doların altında