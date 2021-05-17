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HaberlerParaELON DEPREMİ! Son dakika: Bitcoin Elon Musk'ın tweet'i sonrası çakıldı
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Tesla endişesiyle Bitcoin fiyatı sert düştü

Tesla'nın bir süre önce Bitcoin ile ödeme almayı durdurmasının ardından Elon Musk, Tesla'nın elindeki kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin ya da satacağını sinyalini verdi. Musk'ın Twitter'da bir kripto para analistine verdiği yanı sonrası Bitcoin fiyatı sert düşerek 42 bin dolara kadar geriledi. Ethereum, XRP, Binance Coin gibi altkoinler de yüzde 10'un üzerinde satıcılı

ELON DEPREMİ! Son dakika: Bitcoin Elon Musk'ın tweet'i sonrası çakıldı
HABERTURK.COM

Tesla CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin veya satabileceğinin sinyalini verdi.

Mr Whale adlı anonim bir kripto para analistini, "Bitcoinciler, Tesla'nın bir sonraki çeyrekte elinde kalan Bitcoin varlıklarını öğrenince dizini dövecek. Elon Musk'a duyulan nefret düşünüldüğünde onu suçlamazdım." şeklinde mesaj attı. Elon Musk bu mesaja "Pek tabii!" şeklinde karşılık verdi.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Tesla'nın Bitcoin ile ödemeyi çevreci olmadığı için kabul etmeyi durdurduğunu söylemiş ancak Bitcoin varlıklarını tutacağını açıklamıştı.

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatı 52 bin doların altına inmişti. Tesla'nın kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceği endişesiyle üç büyük kripto para birini BTC, Ethereum ve XRP'de an itibarıyla sert satışlar görülüyor.

Bitcoin yüzde 11 değer kaybıyla 42 bin dolarlı seviyelere inerken, geçen hafta 4 bin doları aşan Ethereum yüzde 14 düşüşle 3 bin 200 dolar seviyesine, XRP de yüzde 11.5 düşüşle 1.40 doların altında

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