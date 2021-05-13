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Elon Musk açıkladı: Tesla, Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu

Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı, çevreye verdiği zararlar nedeniyle durdurduğunu açıkladı. Musk'ın sözlerinin ardından Bitcoin'in fiyatı 52 bin doların altına geriledi

SON DAKİKA! Elon Musk açıkladı: Tesla, Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması!
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HABERTURK.COM

Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı durdurduğunu bildirdi. Musk, karara gerekçe olarak Bitcoin’in çevreye verdiği zararı gösterdi.

Teknoloji ve otomotiv devi Tesla'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin Bitcoin ile ödemeyi kabul ettiği belirtilmişti.

Elon Musk'ın, Tesla’nın Bitcoin ile ödeme almayı durdurduğuna yönelik açıklamasının ardından Bitcoin'in fiyatı 52 bin doların altına geriledi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe duyuyoruz.

Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz. Ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.

Tesla, herhangi bir Bitcoin satmayacak. Madencilik daha sürdürülebilir bir enerjiye geçer geçmez, bunu işlemler için kullanmayı planlıyoruz. Bitcoin’in işlem enerjisinin % 1’inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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