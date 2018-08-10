Şerbetli ve sütlü tatlılar saatlerinizi alabileceği gibi sadece 20 dakikada yapabilecekleriniz de vardır. Özellikle baklava gibi şerbetli tatlıları düşünürsek yapım aşamaları oldukça zorlayıcı olabilir. Ama tatlı istediğinizi bastıracak en az baklava kadar lezzetli kolay tatlılar da yapabilirsiniz. Sizlerle bu yazımızda paylaştığımız tatlı tarifimiz olan irmikli hira tatlısını denerseniz ne demek istediğimizi anlayacaksınız...

İRMİKLİ HİRA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

İrmik

Şurubu için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

İRMİKLİ HİRA TATLISI NASIL YAPILIR ?

Hira tatlısı tarifine derin bir kapta yumurta yoğurt ve sıvı yağı karıştırarak başlayın. Ardından irmik,un, kabartma tozu, vanilyayı da ekleyip yoğurun. Hamurunuz elinize yapışmamalı. Hamur hazır olunca şerbeti ocağa koyabilirsiniz. Şeker ve suyu tencereye dökün, kaynamadan altını kapatacaksınız unutmayın. Hamurunuzdan ufak yuvarlaklar yaparak düz bir tabağa döktüğünüz irmiğe bulayıp tepsiye dizin. Tepsinize önden yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Ayrıca hamurunuz tamamen irmiğe bulanmalıdır. Sıra sıra dizdiğiniz hira tatlılarınızı 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Üzeri kızarmışsa fırından alın ve şerbetinizi dökün. Soğuk şerbetin, sıcak tatlının üstüne dökülmesi gerekiyor. Tatlınızı bir gece ya da en az 2 saat dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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