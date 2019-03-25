Değişimin bu kadarına pes!

Daha sağlıklı bir yaşam için kilo vermeye karar veren Simone Anderson bir yıl içinde tam 90 kilo verdi. Şimdi bambaşka biri olan genç kadın, kendisi gibi kilolarından kurtulmak isteyenlere sosyal medya aracılığıyla yardımcı oluyor