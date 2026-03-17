'Değişmeyen Hüznün Renkleri' sergisi açılıyor

Akademililer Sanat Merkezi’nin tamamlanan restorasyon sürecinin ardından kalıcı bir sanat galerisine dönüştürülen giriş katı, 2 Nisan’da Resul Aytemür’ün “Değişmeyen Hüznün Renkleri” başlıklı kişisel sergisiyle açılıyor. Küratörlüğünü mimar Erhan İşözen’in üstlendiği sergi, sanatçının elli yılı aşkın üretim pratiğinden, Beyoğlu’nun gündelik yaşamını odağına alan kapsamlı bir seçki sunuyor. Pazar ve Pazartesi hariç her gün 12.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, 26 Mayıs’a kadar açık kalacak.

25 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını Beyoğlu Balo Sokak’taki atölyesinde sürdüren Aytemür, kentin sokaklarını ve gündelik yaşamın çoğu zaman görünmeyen insanlarını resimlerinde bir araya getiriyor. Beyoğlu hattında; Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne, Tarlabaşı’na uzanan kent dokusu, sanatçının tuvallerinde yalnızca bir arka plan değil, anlatının kurucu ve asli unsuru olarak beliriyor. Bu coğrafya, figüratif bir kent hafızasına dönüşerek bireysel hikâyeler aracılığıyla toplumsal belleğe işaret ediyor.

Sokak satıcıları, çocuklar, gençler, mahalle sakinleri ve sokak hayvanları; Aytemür’ün resimlerinde kentin karmaşası, yoksulluğu ve kırılganlığıyla birlikte görünürlük kazanıyor. Figürler, gündelik yaşamın temsilcileri olmanın ötesinde, varoluşsal bir direnişin taşıyıcıları olarak öne çıkıyor. Sanatçının renk anlayışı ise hüznü estetize etmek yerine onu dönüştüren bir anlatım dili kuruyor; umudu, bekleyişi ve insanın ayakta kalma iradesini aynı yüzeyde buluşturuyor.

“Değişmeyen Hüznün Renkleri”, yarım asra yaklaşan bir üretimin hem estetik hem de etik boyutunu izleyiciyle paylaşırken, kent yaşamının ikiye bölünmüş ve çoğu zaman görünmeyen hayatlarına odaklanıyor.