        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Değişmeyen Hüznün Renkleri' sergisi açılıyor

        'Değişmeyen Hüznün Renkleri' sergisi açılıyor

        Resul Aytemür'ün "Değişmeyen Hüznün Renkleri" başlıklı kişisel sergisi 2 Nisan'da Akademililer Sanat Merkezi'de sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 17.03.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Akademililer Sanat Merkezi’nin tamamlanan restorasyon sürecinin ardından kalıcı bir sanat galerisine dönüştürülen giriş katı, 2 Nisan’da Resul Aytemür’ün “Değişmeyen Hüznün Renkleri” başlıklı kişisel sergisiyle açılıyor. Küratörlüğünü mimar Erhan İşözen’in üstlendiği sergi, sanatçının elli yılı aşkın üretim pratiğinden, Beyoğlu’nun gündelik yaşamını odağına alan kapsamlı bir seçki sunuyor. Pazar ve Pazartesi hariç her gün 12.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, 26 Mayıs’a kadar açık kalacak.

        25 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını Beyoğlu Balo Sokak’taki atölyesinde sürdüren Aytemür, kentin sokaklarını ve gündelik yaşamın çoğu zaman görünmeyen insanlarını resimlerinde bir araya getiriyor. Beyoğlu hattında; Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne, Tarlabaşı’na uzanan kent dokusu, sanatçının tuvallerinde yalnızca bir arka plan değil, anlatının kurucu ve asli unsuru olarak beliriyor. Bu coğrafya, figüratif bir kent hafızasına dönüşerek bireysel hikâyeler aracılığıyla toplumsal belleğe işaret ediyor.

        Sokak satıcıları, çocuklar, gençler, mahalle sakinleri ve sokak hayvanları; Aytemür’ün resimlerinde kentin karmaşası, yoksulluğu ve kırılganlığıyla birlikte görünürlük kazanıyor. Figürler, gündelik yaşamın temsilcileri olmanın ötesinde, varoluşsal bir direnişin taşıyıcıları olarak öne çıkıyor. Sanatçının renk anlayışı ise hüznü estetize etmek yerine onu dönüştüren bir anlatım dili kuruyor; umudu, bekleyişi ve insanın ayakta kalma iradesini aynı yüzeyde buluşturuyor.

        “Değişmeyen Hüznün Renkleri”, yarım asra yaklaşan bir üretimin hem estetik hem de etik boyutunu izleyiciyle paylaşırken, kent yaşamının ikiye bölünmüş ve çoğu zaman görünmeyen hayatlarına odaklanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk İran'ın vurduğu yerde

        İran füzesi Tel Aviv'i vurdu. Habertürk muhabiri Alihan Tok, Tel Aviv'de yaşananları aktardı

        #Resul Aytemür
        #Akademililer Sanat Merkezi
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar