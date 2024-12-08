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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 12. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Deha 12. bölüm canlı izle ekranı! Deha'nın yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Deha 12. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Yeni bölümde; Devran, İskender'i alevler içinde bıraktığında aslında önceden kurduğu planı işletmeye başlamıştır. İskender o yangından canını kurtarsa da bu defa kendini Karga'dan kurtarması gerekir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Deha 12. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm full HD izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:38
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        Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 12. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Devran’ın İskender’i Cesur ile sınadığı yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 12. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Deha yeni bölüm izle…

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        DEHA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Devran, İskender’i Cesur ile sınıyor!

        Deha’nın 12. Bölümünde; Devran, İskender’i alevler içinde bıraktığında aslında önceden kurduğu planı işletmeye başlamıştır bile.

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        İskender o yangından canını kurtarsa da bu defa kendini Karga’dan kurtarması gerekir.

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        Tam da kendinden beklendiği gibi bir çözümle kaçış planı yaparken bu defa beklemediği kapılar yüzüne kapanır.

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        Cesur ailesiyle ilgili gerçeklerden kaçamayacak noktaya gelir.

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        Bu durum Devran’ın İskender’e dolaylı olarak bir ders vermesini sağlar ve İskender bu defa da Cesur tarafından sınanır.

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        Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        “Deha” yeni bölümüyle 8 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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        DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 12. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        DEHA 12. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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