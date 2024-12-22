Show TV’nin ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi Deha 14. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Deha’nın yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Devran’ın kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sardığı yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 14. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…