Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 22. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (2 Mart 2025)

        Deha 22. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, 2 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin son bölümünde, Devran'ın annesini korumak için harekete geçeceğini bilen Sofi, ondan önce Devran'ı korumak üzere harekete geçer. Çünkü hem Gülce hem de Devran tehdit altındadır. Deha 22. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2 Mart 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 22. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde İskender yaşam ve ölüm arasında gezinirken Devran İskender’in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda yaşanabileceklere karşı ikili bir oyun kurar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 22. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        2

        DEHA’NIN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Devran’ın annesini korumak için harekete geçeceğini bilen Sofi ondan önce Devran’ı korumak üzere harekete geçer.

        3

        Çünkü hem Gülce hem de Devran tehdit altındadır.

        4

        İskender yaşam ve ölüm arasında gezinirken Devran İskender’in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda yaşanabileceklere karşı ikili bir oyun kurar.

        5

        Yaşama ihtimaline karşı kurduğu oyunun başında Kuduz’un ipinin ucunu bağlayarak ulaştığı Karahan adındaki “kuyumcu” Devran’ın büyük bir risk almasına neden olur.

        6

        Ama Devran işini şansa bırakmaz ve İskender’i en büyük zaafı olan Aysel’den de vurmaya karar verir.

        7

        İskender hayatta kalmanın ve Devran’ı avcunun içine almanın bir yolunu bulmuştur ama Devran düşündüğünden de ileri gider.

        8

        DEHA SON BÖLÜM İZLE

        2 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 22. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        DEHA 22. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"