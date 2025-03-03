Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 22. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde İskender yaşam ve ölüm arasında gezinirken Devran İskender’in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda yaşanabileceklere karşı ikili bir oyun kurar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 22. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.