Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Deha, 25. bölümü ile bu akşam seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümü Show TV canlı yayın ekranından kesintisiz bir şekilde izlenebilecek. Peki, Deha 25. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm özeti ve Deha 25. bölümü kesintisiz, tek parça ve canlı olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...