Deha son bölümde neler oldu? Deha 8. bölüm tek parça izle
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha, 8. bölümüyle dün akşam seyirci ile buluştu. Yaşanan arka arkaya gelişmeler, şimdiden gelecek haftaya dair büyük bir merak uyandırdı. Deha son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz ve HD kalite sunan Show TV linkini haberimizde paylaştık.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha, dün akşam 20.00'de Show TV ekranlarına geldi. Diziyi kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için hem son bölüm özetini hem de yeni bölümü kesintisiz izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık.
DEHA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Devran, Çağlar’ı kaybedince Boran’ın cinayetine giden yolda kendini yeniden bilinmezliğin içinde bulur.
DEHA 8. BÖLÜM ÖZETİ
Ama artık Cesur’un bu cinayetle bağlantısından emindir. Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğinin farkına vararak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi’nin desteğini ister.
İskender Karga’ya artık Devran’la çalışmayacağını söyleyecekken Devran’ın beklenmedik hamlesi Karga’nın ondan vazgeçmesine engel olur. Yaman, Ferman ve Ceylan, parayla sınanmaya başlarlar. Esme bunun farkındadır ve Devran’ı bu konuda uyarır. Her yere yetişmeye çalışan Devran ise kurduğu planla Karga’dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.
DEHA 8. BÖLÜM İZLE
Aşağıdaki linkten Deha 8. bölümü tek parça ve kesintisiz izleyebilirsiniz.