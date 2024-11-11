İskender Karga’ya artık Devran’la çalışmayacağını söyleyecekken Devran’ın beklenmedik hamlesi Karga’nın ondan vazgeçmesine engel olur. Yaman, Ferman ve Ceylan, parayla sınanmaya başlarlar. Esme bunun farkındadır ve Devran’ı bu konuda uyarır. Her yere yetişmeye çalışan Devran ise kurduğu planla Karga’dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.