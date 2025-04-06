Deha bu akşam var mı? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Show TV tv yayın akışı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.

Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir. Cesur, İskender’in bu hamlesiyle para için İmre’yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar. Karahan Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir. Devran İmre’yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel’in ona dönmesini sağlamak için Devran’ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.

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