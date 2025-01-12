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        Haberler Televizyon 'Deha', merakla beklenen 16'ncı bölümüyle 19 Ocak Pazar akşamı izleyicilerle yeniden buluşacak

        'Deha', merakla beklenen 16'ncı bölümüyle 19 Ocak Pazar akşamı izleyicilerle yeniden buluşacak

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha', yeni yıl arasından sonra, merakla beklenen 16'ncı bölümüyle 19 Ocak Pazar akşamı izleyicilerle yeniden buluşacak. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda en son Esme ve İmre'yi kurtarırken gördüğümüz Devran'ın gizli hastalığı ortaya çıkarken, Devran ameliyat olmaktan başka çaresi olmadığını öğreniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:11 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:11
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’, yeni yıl arasından sonra, merakla beklenen 16'ncı bölümüyle 19 Ocak Pazar akşamı seyircisiyle yeniden buluşuyor.

        İşte Deha’nın 16. Bölüm Tanıtımı;

        Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda en son Esme ve İmre’yi kurtarırken gördüğümüz Devran’ın gizli hastalığı ortaya çıkarken, Devran ameliyat olmaktan başka çaresi olmadığını öğreniyor. Ailesi için her şeyi yapabileceğini söyleyen Devran’ın Yaman’ı tutuklanırken görmesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Tanıtımın finalinde ise Devran ve İskender’in külçe külçe altınların içinde yer aldıkları görüntüler yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı giderek yükseltiyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle 19 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
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