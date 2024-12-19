'Deha'nın, 14'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 14'üncü bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 14'üncü bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Devran ve İskender, Cesur'un Boran'ın ölümünden sorumlu olduğunun şokunu yaşarken Cesur'un sadece Esme'ye veda etmesi dikkat çekiyor.
Sofi, Devran’a akıl verirken Devran kendi vicdanının sesini dinliyor.
Tanıtımın finalinde Devran, İhsan’a Karga’nın Hakim’i vurduğu videoyu izletirken İhsan’ın nasıl bir tepki vereceği yeni bölüme olan merakı arttırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 14. Bölüm 2. Tanıtımı: