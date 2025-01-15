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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 16'ncı bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 16'ncı bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 16'ncı bölümünden aksiyon dolu yeni tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:19
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 16'ncı bölümünden aksiyon dolu yeni tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 16. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Devran, Esme’yi bulmak için yapbozu dehalığını kullanarak çözmeye çalışırken İskender’in kollarındaki İmre söyledikleriyle ona yardımcı oluyor.

        Cesur ve İhsan, Devran’ın bir sonraki hamlesinden korkarken Devran’a karşı nasıl bir yol izleyecekleri kafalarda soru işareti bırakıyor.

        Devran’ın değişimi tanıtıma damgasını vururken tüm aileyi boş evde gördüğümüz anlar yeni bölümde olacaklara dair sinyaller veriyor.

        Devran’ın İskender’e söylediği, "Gitmeden ailem için ne gerekiyorsa yapacağım" sözleri dikkat çekerken Devran’ın nereye gideceği sorusu yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
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