Deha'ya müjdeli haber
Deha Bilimlier, kendisini ve sevenlerini endişelendiren hastalığıyla ilgili iyi haber aldı
Giriş: 12.01.2025 - 21:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:58
Deha Bilimlier’in böbreklerinde 3 cm. boyunda bir kist olduğu ortaya çıkmıştı. Ameliyat olan şarkıcının operasyonu başarılı geçti.
Deha Bilimlier, tümörün iyi huylu olduğunu açıkladı; “Sonunda taburcu oldum. Çok şükür bunu atlattık. Hocamız iyi iş çıkardı. Sahalara dönüyoruz. Kontrollerinizi yaptırın. Erken teşhis, hayat kurtarır.”
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