Kaza göz göre göre geldi: Kız öleceksiniz bak 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, üst geçit yerine otoyoldan karşıya geçmeye çalışan iki hemşireden birine otomobil çarptı. Feci kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşireyi uyarıp, şaka amacıyla kayda alan arkadaşları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Göz göre göre gelen kaza, dün saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikameti Güzelce mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek için yaya olarak yola çıktı. Bu sırada isimleri öğrenilemeyen iki hemşire yolun karşısına geçmek istedi. Diğer arkadaşları ise defalarca üst geçidi kullanmaları için ısrar etti.

Ancak söz dinlemeyen iki hemşire araç yoğunluğunun yüksek olduğu yolda canlarını riske atarak karşıya geçmeye çalıştılar. Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada bir arabanın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Yaşanan kaza anı ise diğer hemşire arkadaşı tarafından kaydedildi. Defalarca üst geçidi kullanmaları için uyardığı arkadaşlarını cep telefonuna kaydeden arkadaşları, kaza öncesinde "Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" dedi.