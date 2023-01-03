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DHA

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Olay dün saat 16.00 sıralarında, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce (24), dolmuşla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem T. (24) ile 'yol verme' meselesinden tartıştı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNE SİLAH ÇEKTİ Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. Adem T., Yüce'ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Adem T.´yi gözaltına aldı.

TIR'IN AÇIK CAMINDAN ATEŞ ETTİ Olay anının, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Can Yüce ile Adem T.'nin bir süre tartıştığı, Yüce'nin bu sırada aracındaki tabancayı almaya çalıştığı, dolmuştaki yolculardan 2 kadının Yüce'yi uzun süre sakinleştirmek için çabaladığı, sakinleşmeyen dolmuş şoförünün silahıyla aracına binen Adem T.'ye doğru koştuğu, Adem T.'nin de TIR'ın açık camından Yüce'ye ateş ettiği görüldü.