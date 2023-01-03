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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET ANI KAMERADA | Yol verme kavgası cinayeti! "Ölüyorum ben!" - Adana haberleri
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Yol verme kavgası cinayeti! "Ölüyorum ben!"

Adana'nın Yüreğir ilçesinde TIR şoförü 24 yaşındaki Adem T.'nin, trafikte tartıştığı dolmuş şoförü aynı yaştaki Can Yüce'yi tabancayla vurup, öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vurulan Yüce'nin, "Ölüyorum ben" diye bağırdığı görüldü

DEHŞET ANI KAMERADA | Yol verme kavgası cinayeti!
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DHA

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Olay dün saat 16.00 sıralarında, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce (24), dolmuşla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem T. (24) ile 'yol verme' meselesinden tartıştı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNE SİLAH ÇEKTİ

Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. Adem T., Yüce'ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Adem T.´yi gözaltına aldı.

TIR'IN AÇIK CAMINDAN ATEŞ ETTİ

Olay anının, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Can Yüce ile Adem T.'nin bir süre tartıştığı, Yüce'nin bu sırada aracındaki tabancayı almaya çalıştığı, dolmuştaki yolculardan 2 kadının Yüce'yi uzun süre sakinleştirmek için çabaladığı, sakinleşmeyen dolmuş şoförünün silahıyla aracına binen Adem T.'ye doğru koştuğu, Adem T.'nin de TIR'ın açık camından Yüce'ye ateş ettiği görüldü.

"ÖLÜYORUM BEN"

Görüntülerde Yüce'nin yaralandıktan sonra koştuğu ve "Ölüyorum ben" demesi de yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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