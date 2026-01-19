Dehşet paylaşımları! Yeni gözaltılar!

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlara ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Dün yakalanan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Böylece, gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.