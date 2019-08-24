Antalya'nın Alanya ilçesinde, 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı öne sürülen Ö.C., gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Alanya merkezde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu, sabah saatlerinde polis merkezine giderek, babası Ö.C.'nin dün saat 20.30'da kendisine şiddet uyguladığı iddia etti. Babasının önce tokat attığını, ardından da dövdüğünü anlatan kız çocuğu, "Babam boğazıma bıçak dayadı. Sonra beni evden dışarı attı. Ardından beni eve geri alarak, dövdü" dedi.

Yüzünde morluk, gözlerinde şişlik oluşan kız çocuğu, annesinin kendisini hastaneye götürmek istediğini ancak babasının engel olup, annesini de dövdüğünü iddia etti. Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan baba Ö.C., polis merkezine götürüldü.