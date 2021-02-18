Ablaya şiddete kanlı infaz! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara Keçiören'de 5 yerinden vurularak öldürülen ve cansız bedeni dağlık araziye bırakılan Ramazan Yüksel'in (37) katil zanlısı kayınbiraderi çıktı.

Ramazan Yüksel, Keçiören'e bağlı Bağlum semtindeki Hisar Mahallesi'nde 13 şubat günü 5 yerinden silahla vurularak öldürüldü. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin failini bulmak için hareket geçti.

Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde katil zanlısının Ramazan Yüksel'in aile içi problemler yaşadığı kayınbiraderi Mahmut Ö. (32) olduğunu tespit etti. Düzenlenen bir operasyonla Mahmut Ö. yakalanarak gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramalarda olayda kullandığı silah ise evin ahır kısmında saklanmış bir vaziyette bulundu.

ARKADAŞLARIYLA GÖTÜRÜP, 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Mahmut Ö., Yüksel'i ablasına sürekli şiddet uygulandığından dolayı öldürdüğünü söyledi. Olay günü yanındaki iki arkadaşı ile eniştesi Ramazan Yüksel'i arabayla dağlık alana çıkaran Mahmut Ö., eniştesini biraz yürüdükten sonra 5 yerine ateş ederek öldürdüğünü ve iki arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Mahmut Ö.'nün itirafı üzerine olay günü yanında bulunan arkadaşları F.K ve R.Y. de gözaltına alındı. F.K ile R.Y. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahmut Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.