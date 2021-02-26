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Konya'da C.U., kendisini silahla vurup aylarca tedavi görmesene neden olan kişiyi 5 yıl sonra bulup, kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası C.U. (38),5 yıl önce evinin yakınlarında B.U.'nun silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden C.U., 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Aradan geçen 5 yılda C.U., kendisini vuran B.U.'nun yerini belirlemeye çalıştı. Sonunda B.U.'nun Konya Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir araç alım satım dükkanında çalıştığını öğrenen C.U. sabah saatlerinde iş yerinin yakınlarında beklemeye başladı. B.U.'nun öğle vakti iş yerine geldiğini gören C.U., bir müşteriye araç gösterdiği sırada şahsa yaklaşarak silahını ateşledi. Araç alımı için orada bulunan müşteriler silah sesleri ile aracın öbür tarafına kaçtı.

Kalçasına ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan B.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan C.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.