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HaberlerGündem3. SayfaKANLI DÜĞÜN! Son dakika... Sünnet düğününde silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
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Sünnet düğünü kanlı bitti! Davetlilere kurşun yağdırdı

Adana'da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kısa sürede büyüyen tartışma silah ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonradan gelen gruptan bir kişi davetlilere kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Düğüne müdahale eden polislerden biri de yaralandı

KANLI DÜĞÜN! Son dakika... Sünnet düğününde silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Sünnet düğünü kanlı bitti!
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DHA

Adana'da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 2 kişi de yaralandı.

Olay, aksam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında sünnet düğünü yapan bir grup, başka bir grubun havaya ateş açmasının ardından tartışmaya başladı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar silah ve sopalı kavga etmeye başladı.

DAVETLİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonra gelen gruptaki bir kişinin davetlilerin üzerine açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Düğündekilere ateş açan grup olay yerinden kaçarken, mahalledekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ardından ambulanslarla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kavga ihbarı üzerine gelen 1 polis memuru ise tarafları ayırmaya çalışırken başına aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirilen kişi yada kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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