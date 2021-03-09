Yasak aşk dehşeti! 500 km gelip, boğazını kesti 0:00 / 0:00

İHA

Konya'nın Yunak ilçesinde kaymakamlıkta çalışan ve İstanbul'daki eşinin ihbarıyla kayıp olarak aranan Hekim Bingöl'ün (49),cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 43 güvenlik kamerasında 130 saatlik görüntü kaydını izleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti.

İHA'nın haberine göre, 6 Mart 2021 tarihinde İstanbul'dan Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan N.B. isimli kadın, ilçede ikamet eden ve kaymakamlıkta çalışan eşi Hekim Bingöl ile en son 5 Mart Cuma günü akşam saatlerinde telefonla görüştükleri esnada, eşinin kapısının çalındığını ve kapatması gerektiğini söyleyerek telefon görüşmesine son verdiğini anlattı. N.B. bu görüşme sonrasında eşinden bir daha haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine Hekim Bingöl'ün oturduğu eve giden polis ekipleri, şahsın aracının evin önünde olduğunu fakat evde kimsenin olmadığını tespit etti.

43 KAMERADAN 130 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Hekim Bingöl’ün bulunması için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, adresin çevresi ile Yunak ve Çeltik ilçelerinden elde edilen kamera kayıtlarında, 12 personelle 43 kamera üzerinde 130 saatlik görüntüyü izledi. İncelenen görüntülerde Bingöl'ün evinin önüne 5 Mart 2021 tarihinde akşam saatlerinde 78 HS 880 plakalı bir aracın geldiği, araçtan inen erkek bir şahsın Bingöl'ü çağırmasıyla evinden çıkan Hekim Bingöl'ün araca bindiği belirlendi.

YASAK AŞK İDDİASI

Yunak ilçesinden Polatlı istikametine geçiş yaptığı görüntülerde tespit edilen aracın İstanbul’da Ali Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarından Ali Ş.'nin ilçede bir çöp konteynerine bir şey attığını tespit eden ekipler, konteynerde yapılan incelemede Hekim Bingöl'e ait cep telefonunu buldu. Polis ekipleri araştırmalarını derinleştirirken şüpheler Ali Ş. üzerinde yoğunlaştı.

Araştırmalarda Bingöl ile Ali Ş.'nin eşinin yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştıkları ve ikili arasında ilişki olduğu iddiası ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen İstanbul'da askeri personel olarak görev yapan Ali Ş., Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınıp ilçeye getirildi.

İTİRAF ETTİ, CANSIZ BEDENİN YERİNİ GÖSTERDİ

Şüpheli Ali Ş’nin olayla ilgili olarak doğru bilgi vermemesi ve öldürüldüğü tahmin edilen Hekim Bingöl'ün cesedinin bulunamaması üzerine Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da talebi ile Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yunak ilçesine görevlendirildi.

Ali Ş., Cinayet Bürosu dedektiflerince yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı Ali Ş., boğazı ve ensesinden bıçaklayarak öldürdüğü Hekim Bingöl'ün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyüne 2 kilometre mesafede açık arazide üzerini molozlarla kapattığı cansız bedenini de ekiplere gösterdi. Katil zanlısının gösterdiği yerde Bingöl'ün cansız bedeni bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali Ş. adliyeye sevk edildi. Zanlı Ali Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.