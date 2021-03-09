Yasak aşk dehşeti! 500 km gelip, boğazını kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaYasak aşk dehşeti! SON DAKİKA: 500 km gelip, boğazını kesti
ABONE OL

Yasak aşk dehşeti! İstanbul'dan gelip, boğazını kesti

Konya'nın Yunak ilçesinde, kaymakamlıkta çalışan ve 3 gün önce kaybolan Hekim Bingöl'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 43 kameradan alınan 130 saatlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri katil zanlısının kimliğini tespit ederken, İstanbul'da yakalanan zanlı ilçeye getirildi. Polisin araştırmasında, Bingöl ile zanlı Ali Ş.'nin eşinin yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştıkları ve ikili arasında ilişki olduğu iddiasına ulaştı. Katil zanlısının İstanbul'dan 500 kilometre mesafedeki Konya'nın Yunak ilçesine gelip, Bingöl'ü evinden aldığı belirlendi. Zanlı, daha sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aydınlar köyü yakınlarında kayıp şahsı öldürüp boş araziye cansız bedenini atarak üzerini molozlara kapattığını itiraf etti

Yasak aşk dehşeti! SON DAKİKA: 500 km gelip, boğazını kesti
Yasak aşk dehşeti! 500 km gelip, boğazını kesti
0:00 / 0:00
İHA

Konya'nın Yunak ilçesinde kaymakamlıkta çalışan ve İstanbul'daki eşinin ihbarıyla kayıp olarak aranan Hekim Bingöl'ün (49),cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 43 güvenlik kamerasında 130 saatlik görüntü kaydını izleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti.

İHA'nın haberine göre, 6 Mart 2021 tarihinde İstanbul'dan Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan N.B. isimli kadın, ilçede ikamet eden ve kaymakamlıkta çalışan eşi Hekim Bingöl ile en son 5 Mart Cuma günü akşam saatlerinde telefonla görüştükleri esnada, eşinin kapısının çalındığını ve kapatması gerektiğini söyleyerek telefon görüşmesine son verdiğini anlattı. N.B. bu görüşme sonrasında eşinden bir daha haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine Hekim Bingöl'ün oturduğu eve giden polis ekipleri, şahsın aracının evin önünde olduğunu fakat evde kimsenin olmadığını tespit etti.

43 KAMERADAN 130 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Hekim Bingöl’ün bulunması için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, adresin çevresi ile Yunak ve Çeltik ilçelerinden elde edilen kamera kayıtlarında, 12 personelle 43 kamera üzerinde 130 saatlik görüntüyü izledi. İncelenen görüntülerde Bingöl'ün evinin önüne 5 Mart 2021 tarihinde akşam saatlerinde 78 HS 880 plakalı bir aracın geldiği, araçtan inen erkek bir şahsın Bingöl'ü çağırmasıyla evinden çıkan Hekim Bingöl'ün araca bindiği belirlendi.

YASAK AŞK İDDİASI

Yunak ilçesinden Polatlı istikametine geçiş yaptığı görüntülerde tespit edilen aracın İstanbul’da Ali Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarından Ali Ş.'nin ilçede bir çöp konteynerine bir şey attığını tespit eden ekipler, konteynerde yapılan incelemede Hekim Bingöl'e ait cep telefonunu buldu. Polis ekipleri araştırmalarını derinleştirirken şüpheler Ali Ş. üzerinde yoğunlaştı.

Araştırmalarda Bingöl ile Ali Ş.'nin eşinin yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştıkları ve ikili arasında ilişki olduğu iddiası ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen İstanbul'da askeri personel olarak görev yapan Ali Ş., Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınıp ilçeye getirildi.

İTİRAF ETTİ, CANSIZ BEDENİN YERİNİ GÖSTERDİ

Şüpheli Ali Ş’nin olayla ilgili olarak doğru bilgi vermemesi ve öldürüldüğü tahmin edilen Hekim Bingöl'ün cesedinin bulunamaması üzerine Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da talebi ile Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yunak ilçesine görevlendirildi.

Ali Ş., Cinayet Bürosu dedektiflerince yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı Ali Ş., boğazı ve ensesinden bıçaklayarak öldürdüğü Hekim Bingöl'ün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyüne 2 kilometre mesafede açık arazide üzerini molozlarla kapattığı cansız bedenini de ekiplere gösterdi. Katil zanlısının gösterdiği yerde Bingöl'ün cansız bedeni bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali Ş. adliyeye sevk edildi. Zanlı Ali Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marketler ve bakkallar kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 9 Mart 2021
GÜNDEMMarket saatleri değişti
İl il koronavirüs risk haritası 9 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Açıklama gel
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası
RADARA DİKKAT! Sürücülerin korkusu 'radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
GÜNDEMBu yöntemler radarı atlatıyor mu?
Düzce'de halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
GÜNDEMHalde yangın çıktı, 1 ton soğan zarar gördü
1000 TL destek başvuru sonuçları için TIKLA! E-Devlet ile Pandemi sosyal yardım parası başvurusu
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
ARAÇ ÇETESİ| Son dakika: Adana'da dev operasyon! İcra müdürüde var
GÜNDEMİcralık araç çetesi çökertildi!
ISINACAĞIZ | Son dakika HAVA DURUMU 9 Mart: Sıcaklıklar 3 bölgede yükseliyor!
GÜNDEMSıcaklıklar 3 bölgede yükseliyor!
Kandil günleri ne zaman? 2021 Üç aylar ve Diyanet kandil günleri
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri
Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hakkında
GÜNDEMİşte Rasim Öztekin'in kısaca hayatı
Adana’da drone destekli torbacı operasyonu: Gözaltılar var
GÜNDEMAdana’da torbacılara drone destekli operasyon