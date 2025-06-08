Yıl 2002. Kurban Bayramı'ndan dolayı İstanbul’un birçok yerinde kurban alım satım işleri ve kesimleri yapılıyordu. Yoğun ilçelerden biri olan Zeytinburnu’nda da ev sahibinin kapı ziline basıldı. Kapıyı açan ev sahibi karşısında, Afganistan uyruklu kiracısını buldu. Afgan kiracı elindeki poşeti ev sahibine uzatarak ‘Kurban kestik. Dana eti’ dedi. Şaşkın olan ev sahibi bu nezaket davranışına karşı hayır diyemedi ve kurban etini aldı. Ev sahibi aldığı eti yemeğe koyup pişirip yedikten sonra, onun bir insan eti olduğunu asla düşünememişti. O gün kan donduran bir vahşetin Zeytinburnu’nda işlendiğinden kimsenin haberi yoktu.

BİR GÜN SONRA

O yıl Kurban Bayramı'ndan iki gün sonra Zeytinburnu Merkez Karakolu’na giden Afganistan uyruklu bir kişi iş insanı yeğeninin 2 gündür eve gelmediğini söyleyerek hayatından endişe ettiğini söyledi. Afganistan’da, Suudi Arabistan ve Türkiye’de iş yerleri olan İş insanı İsmet bey, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Cep telefonu da kapalıydı. Dayısının başvurusu kayıplar masasına gitti. Ancak önemli bir konu olabileceği için olay Gayrettepe’nin en ağır masası olan cinayet masasına verildi. Olaya cinayet masasının tecrübeli dedektifleri bakacaktı.

REKLAM HESAP HAREKETLERİNE BAKILDI Dosya cinayet masasının deneyimli dedektiflerinden biri olan cinayet uzmanı Mustafa Bayram’a verildi. Tecrübeli dedektif Bayram ve ekibi hemen çalışma başlattı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram dehşet veren olayın detaylarını anlattı. Bayram “Tabii önemli bir iş insanıydı. En son nereye gittiğini ve kimlerle görüştüğünü bulmamız gerekiyordu. Zengin bir iş insanı olduğu için bu, parayla ilgili bir durum da olabilir diye hesap hareketlerine baktık. Hesap hareketlerini incelediğimizde, anormal bir hareket görülmüyordu.” dedi. CEP TELEFONUNU BİR KADIN KULLANMIŞ Cep telefonu numarasının kayıtlarını inceleme aldıklarını belirten Bayram şöyle devam etti: "Afgan iş insanının kullandığı cep telefonu kayıtlarını incelediğimizde, adamın telefonu kapanmadan son iki gün içinde İran, Özbekistan ve Afganistan’la yoğun bir telefon trafiğini yaptığını gördük. Ama bu görüşmeler bizim işimize pek yaramıyordu. Bizim için en önemli ipucunun, adamın cep telefonu kapandıktan sonra makineye başka bir SIM kartın takılması olduğunu tespit ettik. Bu cep telefonunu kullanan kişi de bir kadın çıktı. Ve tam 15 gün bu telefonu kullanmış. Bu kadın kimdi? Kayıp iş insanıyla bağlantısı neydi? Tüm bunları araştırmamız lazımdı."

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram ve Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu KADINDAN AFGAN ŞÜPHELİLERE UZANILDI Kayıp iş insanı öldürüldü mü? Fidye için kaçırıldı mı? O da bilinmiyordu. Çünkü ortada ne bir ceset ne de bir fidye isteme vardı. Kadının kim olduğunu tespit eden cinayet masası, soruşturmayı derinleştirdi. Ortalarda bulunmayan kadın kimlerle bağlantılıydı? O araştırılmaya başlandı. Zincirleme izler iş insanın kaybolduğu Zeytinburnu’na uzandı. Kadının bağlantılı olduğu birkaç Afgan ve İranlı tespit edildi. REKLAM Tespit edilen bu isimler Zeytinburnu’nda oturuyordu. Cinayet uzmanı Bayram bulunan izlere uzanan soruşturmayı şöyle anlattı: "Kadının bağlantılarından Afgan olan isimlere ulaştık. Kadın ortalarda yoktu. Ama kadının bağlantısı olduğu bir kişiyi tespit ettik. Biz iş insanının en son Zeytinburnu'nda gittiği bir adresten sonra bir daha kendisine ulaşılmadığını biliyorduk. Bu bağlamda, Afgan birini de tespit edince, bunlar üzerinde yoğunlaştık." "KURBAN KESTİK" Evde 3 Afgan oturuyordu. Eve gidildi. İçeri giren cinayet masası dedektifleri her olayda olduğu gibi bu olayda da hemen evin içini göz ucuyla inceledi. Banyodaki yeni yapılmış badana izleri göze çarptı. Bayram, duvara sıçramış kan izlerini badanayla kapattıklarını fark ettiklerini belirterek, "Evi görür görmez olay yeri burası dedik. Tabii bizim bunu delillendirmemiz gerekiyordu. Banyo duvarındaki kan izlerini kapatmak için badana yapmışlar. Sorduk ne yaptınız burada diye bize ‘Kurban kestik. Kan sıçradı komşularımıza da dağıttık’ dediler. Tabii ki bu bize inandırıcı gelmedi. Olay yeri inceleme ekip arkadaşlarımızı çağırdık." dedi.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram KOMŞULARDAN DA KURBAN ETİ TEYİDİ GELDİ Olay yeri inceleme ekipleri badana yapılan duvardaki izleri incelemek için aldı. Ayrıca evde bulunan ve duvarın silinmesinde kullanılan bir fırça da incelenmek üzere alındı. Afgan şüphelinin ‘Kurban kestik’ iddiası üzerine komşuların bilgisine başvuruldu. Afganların ev sahibi verdiği ifadesinde, kiracılarını teyit ederek "Evet bize kurban kestik dana eti dedi. Bize et getirdiler" dedi. 3 şüphelinin cinayet masasında ifadeleri alındı. İfadelerinde iş insanının kendi evlerine gelmediğini belirterek, kendisinin nerede olduğunu da bilmediklerini söylediler. Evden alınan bulguların sonucu hemen çıkmadığı için 3 şüpheli serbest bırakıldı. REKLAM SAÇ KEPEĞİNDEN ANLAŞILDI Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen kan örneklerinin bir insan kanı olduğu saptandı. 'Kurban için dana kestik' diyen Afgan şüpheliler yalan söylemişti. Çıkan sonuç hayvan kanı değil insan kanıydı. Peki bu insan kanıysa iş insanının kanı olabilir miydi? Bunun için de iş insanının dayısında kaldığı evde bulunan saç tokasındaki kepekten DNA karşılaştırılması yapıldı. Çıkan sonuç bulunan kan kayıp iş insanı İsmet beye aitti. KAN DONDURAN CİNAYET Olay yeri tespit edilmişti. Daha önce serbest bırakılan 3 şüpheli DNA’nın uyuşması üzerine yeniden gözaltına alındı. Ortaya deliller konunca iki şüpheli tüyler ürperten cinayeti itiraf etti. Tanıştıkları iş insanını eve çağırarak öldürmüşlerdi.