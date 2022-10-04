En üst seviyeye birlikte geldiğiniz isim Pochettino’ydu. Kariyerinizde özel olarak etkili olduğunu düşündüğünüz bir teknik direktör var mı?

“Profesyonel kariyerim anlamında evet, kesinlikle Pochettino’dur. Bana çok güvendi ve yalnızca kendisi değil tabii ki, tüm ekibi için konuşuyorum, hepsi bana çok güvendiler. Kendimi istediğim gibi ifade etmeme olanak sağladılar. Bir anlamda özgür kıldılar. Aynı zamanda bir profesyonel olmanın ne demek olduğunu ve aradaki o ince çizgiyi de çok iyi biliyorlardı. Beni çok iyi tanıyorlardı. Haliyle beni zaman zaman hata yapmaktan da alıkoymadılar. Hata yapmama da müsaade ettiler ve bunu saha içinde de saha dışında da yaptılar. Daha sonrasında da benimle daima konuşup, her tecrübemden bazı deneyimler kazanmamı sağladılar. O dönemler genç bir insandım ve bu durum o yaşlar için çok önemli bir şey. Futbol oynasanız da oynamasanız da, yaptığınız meslek ne olursa olsun, o genç insana o şekilde dokunulması bana kalırsa çok kıymetli bir hareket. Aslında ana odak biraz da bu bahsettiklerim çünkü futbol, işin kolayıdır. Dolayısıyla bulunduğunuz yerde bu serbestlikle, bu öz güvenle oynamak, bunun getirdiği başarıları taraftarlarla paylaşarak yaşamak çok özel duygulardı kendi adıma. Benim için Pochettino, çok önemli bir insandır."

“Profesyonel kariyerim anlamında evet, kesinlikle Pochettino’dur. Bana çok güvendi ve yalnızca kendisi değil tabii ki, tüm ekibi için konuşuyorum, hepsi bana çok güvendiler. Kendimi istediğim gibi ifade etmeme olanak sağladılar. Bir anlamda özgür kıldılar. Aynı zamanda bir profesyonel olmanın ne demek olduğunu ve aradaki o ince çizgiyi de çok iyi biliyorlardı. Beni çok iyi tanıyorlardı. Haliyle beni zaman zaman hata yapmaktan da alıkoymadılar. Hata yapmama da müsaade ettiler ve bunu saha içinde de saha dışında da yaptılar. Daha sonrasında da benimle daima konuşup, her tecrübemden bazı deneyimler kazanmamı sağladılar. O dönemler genç bir insandım ve bu durum o yaşlar için çok önemli bir şey. Futbol oynasanız da oynamasanız da, yaptığınız meslek ne olursa olsun, o genç insana o şekilde dokunulması bana kalırsa çok kıymetli bir hareket. Aslında ana odak biraz da bu bahsettiklerim çünkü futbol, işin kolayıdır. Dolayısıyla bulunduğunuz yerde bu serbestlikle, bu öz güvenle oynamak, bunun getirdiği başarıları taraftarlarla paylaşarak yaşamak çok özel duygulardı kendi adıma. Benim için Pochettino, çok önemli bir insandır."