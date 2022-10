Biraz futbola dönelim istiyorum. Merkez orta saha pozisyonundan sekiz numaraya evrildiniz ancak asıl farkı üçüncü bölgede yarattınız. İngilizlerin, “gölge forvet” diye tabir ettiği bir oyun yapısına sahipsiniz. O parlak döneminizde de saha içinde özgür bir oyun anlayışınız vardı. Kendinizi en rahat hissettiğiniz oyun sistemi nedir?

“Cevabı çok zor bir soru benim için. Altyapı eğitimini alırken santrfor olarak oynamaya başladım ancak o bölgede biraz yavaş bir gelişim gösteriyordum. Bu nedenle de forvetten defansif orta saha pozisyonuna çektiler beni. Oradaki ikili mücadelelerden daha az etkileneceğim için bu bölgede daha iyi bir performans sergileyebileceğimi düşündüler. Bu durumun da beni olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum çünkü bir hücum futbolcusu mantalitesiyle o mevkide oynarken, yapmam gerekenleri ve almam gereken aksiyonları da bilerek oynuyordum. Tottenham’a gittiğimde Teknik Direktörümüz Pochettino, beni forvet arkası pozisyonunda oynatmak istediğinde santrforun ne düşüneceğini tahmin etmeme yardımcı oldu altyapı tecrübelerim. Zaten o bölgeden başlayarak farklı pozisyonları deneyimleme fırsatım olmuştu. Santrforun arkasında oynarken, onun gibi düşündüğüm ve yapacağı koşuları, alacağı pozisyonları da tahmin edebildiğim için yarattığı boşlukları değerlendirmek benim için çok daha kolay oldu. Arkada oluşan boşlukları analiz edebilmek çok kolay oluyordu haliyle o bölgede alacağım aksiyonlar konusunda iyiydim. O dönemler çok fazla skor yaptım, skor katkısında bulundum ama altı ya da sekiz numara pozisyonlarında oynarken de her zaman oynadığım futboldan çok keyif alıyordum. Ben futboldan keyif alıyorum. Bu yüzden hem savunma hem de hücum ağırlıklı oynarken her ikisinden de gayet mutluyum. Futbolda yetişirken de her iki duruma da adapte olarak yetiştiğim için saha içinde iki tarafta da çok keyif alıyorum. Maç esnasındaki oyun anlayışınız da tabii ki rakibe göre şekilleniyor biraz. Top ya sizde ya da rakipte daha fazla oluyor. Topun çoğunlukla bizde olduğu karşılaşmalar benim için daima daha zevkli oluyor tabii. Ve fakat savunma yapmamız gereken bir karşılaşmada, doğal yeteneklerimle bunu da yapabileceğimi biliyorum. Sekiz ya da on; her ikisini de oynamaktan keyif alıyorum."