Dele Alli kimdir sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın ünlü futbolcuyla görüşmesi üzerine bütün gözler Dele Alli'ye çevrildi. Şimdi Dele Alli'nin Beşiktaş'a geçip geçmeyeceği tartışılıyor. Peki Dele Alli kimdir, Beşiktaş'a transfer olacak mı? İşte haberimizin ayrıntıları...

DELE ALİ KİMDİR?

Bamidele Jermaine Alli 11 Nisan 1996 yılıında Milton Keynes'da doğdu. 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu.

Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi. Tottenham Hotspur ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Dele Alli, İngiltere millî futbol takımının U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında oynamıştır. İngiltere millî futbol takımındaki ilk maçına ise 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, 2015 yılında çıkmıştır.

Geçen sezon Tottenham formasıyla 10 lig maçına çıkan futbolcu ara transfer döneminde Everton'a gitti ancak burada da beklentilerin uzağında kaldı. Everton formasıyla geçen sezon 11 maça çıkan Dele Alli yalnızca bir maça ilk 11'de başladı.

Dele Alli bu sezon ise Premier Lig'de iki maçta toplam 40 dakika sahada kaldı.