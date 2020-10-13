Yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı Deliha 2, 12 Ocak 2018 yılında ilk gösterimini yapmıştı. Gupse Özay'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Deliha 2 konusu ne? Deliha 2 oyuncuları kim? Deliha 2 nerede çekildi?
DELİHA 2 KONUSU
Zeliha hala deli, ve çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?
DELİHA 2 OYUNCULAR
Gupse Özay
Eda Ece
Aksel Bonfil
Derya Alabora
Esin Eden
Hülya Duyar
Ali Çelik
Mert Öner
Fatih Özkan
Özlem Akınözü
Mehmet Er
Caner Alkaya
Jeyan Tözüm
Asuman Özdemir
Zeki Ocak
Konuk Oyuncu
Mehmet Erdem
Konuk Oyuncu
Batuhan Piatti
Konuk Oyuncu
Erol Serçe
Şeyma Gökşenli
DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı.
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