Geçmiş hattında, Yusuf'un sıradan bir hayat sürerken Sarp ve çevresinin kurduğu düzenin içine nasıl çekildiği açığa çıkar. Günümüzde ise Yusuf, Sarp ve Tahsin'le kuracağı ortaklık üzerinden oyunu derinleştirirken, ortaya çıkan krizler taraflar arasında güvensizliği büyütür. Dila'nın Yusuf'a olan duyguları her geçen gün güçlenirken, Hazan'ın uyarılarına rağmen bu ilişkiye daha da bağlanır. Yusuf ise Dila'yı, ailesinin en zayıf noktası olarak konumlandırır ve intikam planının merkezine yerleştirir.