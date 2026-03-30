        Haberler Televizyon 'Delikanlı'nın yayın günü belli oldu - Magazin haberleri

        'Delikanlı'nın yayın günü belli oldu

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Delikanlı'dan ikinci tanıtım yayınlandı. Dizi, 6 Nisan pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak

        Giriş: 30.03.2026 - 22:55
        Yayın günü belli oldu

        SHOW TV'de çok yakında izleyicilerle buluşacak, OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, 6 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

        İşte 'Delikanlı'nın ikinci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda; Yusuf’un Hazan’a duyduğu aşk ve öfke arasında savrulması dikkat çekerken, Hazan’ın acı dolu anlarında Sarp’ın onun yanında olması hikâyede yaşanacaklara dair merak uyandırıyor.

        Ardından karşımıza çıkan bambaşka bir Yusuf, geçirdiği büyük değişimin izlerini gözler önüne seriyor.

        Yusuf’un Sarp’ın en değerli varlığı Dila ile karşılaşması ise bu yüzleşmenin büyük bir tesadüf mü yoksa planlı bir hamle mi olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        'Delikanlı', güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle 6 Nisan pazartesi saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

