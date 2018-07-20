Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyayı titreten ordusunun, en önde giden cesur savaşçılarını; 'Deliler'i anlatan film, göz kamaştırıcı sahneleri ve çarpıcı hikâyesiyle 23 Kasım'da sinemalarda olacak.

Başrollerini, Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu ve İsmail Filiz'in paylaştığı, yılın en iddialı filmin oyuncu kadrosunda Hakan Yufkacıgil, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan, Demet Tuncer, Kamil Güler, Namık Rüstemhanlı, Mehmet Pala, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan, Baran Öztürk ve Berat Efe Parlar da yer alıyor.

Filmin Konusu:

15. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet'in, Eflak Voyvodalığı'na bizzat tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı'ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar. Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul'a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad'ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan'a emir verir. Baba Sultan, Deliler Birliği'nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman'la birlikte, Vlad'ın hüküm sürdüğü Targoviçte'ye gönderir. Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız'dır.'Deliler', Vlad'ın çetelerinden gizlenerek Vlad'a ulaşmak yerine, doğrudan çetecilerin üzerine giderek, binlerce mazlumun intikamını teker teker almaya kararlıdır. Yolun sonunda ise, tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçen Vlad Tepeş ve ordusu vardır.





Kim Kimdir?



Vlad: Erkan Petekkaya

Gökkurt: Cem Uçan

Baba Sultan: Yetkin Dikinciler

Alaca: Nur Fettahoğlu

Aşkar: İsmail Filiz

Karalı: Hakan Yufkacıgil

Simyacı: Gökçe Özyol

Fatih Sultan Mehmed: Rüzgar Aksoy





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