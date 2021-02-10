Getir götürden milyarlar kazandılar! 0:00 / 0:00

Reuters

Alman onlşne yemek sipariş şirketi Delivery Hero, 2020 yılına dair sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin gelirleri geçtiğimiz yıl ikiye katlandı.

Berlin merkezli şirketin gelirlerinin pandemide yüzde 95 oranında rekor artış kaydettiği belirtildi.

2020'de 2.8 milyar euro ciro elde ettiğini açıklayan Delivery Hero, hali hazırda Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'da 50 ülkede faaliyet gösteriyor.

Delivery Hero'nun ciro artışında pandemi şartlarında evde geçirilen sürenin artmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Grup, 2020 yılı için yüzde -14 ila -18 aralığıyla uyumlu şekilde yüzde -16 düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kâr (FAVÖK) marjı bildirdi.

Bununla birlikte, Frankfurt borsasına kayıtlı şirket, ilave yatırımlar da dahil olmak üzere, 33.5 milyar dolarlık tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK marjının eksi yüzde 20 düzeyinde olmasını bekliyor.

Delivery Hero'nun, zayıf rekabet ortamında pazar payını korumak için daha düşük harcamaları gerekçe göstererek, 2020 yılı boyunca yıllık yatırım hedeflerini 200 milyon eurodan 115 milyon euroya düşürdüğü de verilen bilgiler arasında.

Delivery Hero, online yemek dağıtım şirketi Yemeksepeti'ni 589 milyon dolara satın almıştı. 2015 yılında gerçekleşen satın alma işlemi, o dönemde Türkiye'de gerçekleşen en büyük girişim satın alması olarak kayıtlara geçmişti.