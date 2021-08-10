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Haberler Sağlık Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yeri açıkladı! - Haberler
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Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yeri açıkladı!

Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Kapalı ortamlarda çok fazla kişi bir araya geliyor ve maskede olmadığı zaman Covid-19 bulaşması çok oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle delta varyantı daha kolay ve hızlı bulşatığı için kapalı ve klimalı ortamlarda bulaşıcılığı çok daha fazla oluyor" açıklamasında bulundu

Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yeri açıkladı! - Haberler
Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yeri açıkladı!
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DHA

Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini kapalı ortamlarda bulunan klimalı alanlara attı. Genellikle yaşlıların vakit namazı sonrası camilerde serinleyerek uykuya dalmasının büyük bir risk taşıdığını ve kapalı ortamlarda bulaşın 10 kat daha fazla olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, delta varyantının en hızlı yayılma alanlarının klimalı ve kapalı ortamların olduğunu kaydetti.

"KAPALI VE KLİMALI ORTAMLARDA BULAŞICILIK ÇOK DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır’da vaka sayısının artmasının en büyük sebeplerinden birinin maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemi kadar kapalı alanların da etkili olduğunu kaydetti. Tekin, “Bilindiği üzere Diyarbakır’da vaka sayısı artmaya başladı. İşin doğrusu buna üzülüyoruz ama şaşırmıyoruz, çünkü geçen yılda aynı durumla karşı karşıya kaldık. Diyarbakır’da havalar ısındı bununla birlikte normalleşmelerde oldu. Baktığımız zaman sahada kapalı ortamlarda çok fazla kişi bir araya geliyor ve maskede olmadığı zaman Covid-19 bulaşması çok oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle delta varyantı daha kolay ve hızlı bulaştığı için kapalı ve klimalı ortamlarda bulaşıcılığı çok daha fazla oluyor. Bunun dışında taziye düğün gibi toplu etkinliklerde bir araya geliyor, maskede takmadıkları için virüsün bulaşıcılığı daha kolay oluyor. Böyle de olunca vaka artışları söz konusu ve şehrimize baktığımız zaman hastanelerimizdeki doluluk oranı giderek artıyor. Birçoğunu da aşısız ve iki doz sinovac aşı yaptırmış olanlar oluşturuyor. O yüzden halkımızdan şunu istiyoruz, pandemi devam ediyor ve şehrimizdeki vaka sayıları çok fazla maske, temizlik, hijyene kesinlikle dikkat edelim. Özellikle kapalı ortamlardan kapalı ortamlardan uzak durmaya olabildiğince özen gösterelim. Mümkünse toplu görüşmelerden ve kalabalık ortamlardan uzak duralım ve aşılarımızı biran önce olalım bu şekilde vaka sayılarını azaltmaya çaba gösterelim” dedi.

YAŞLILARIMIZ DİKKAT!

Prof. Dr. Recep Tekin, yaşlı vatandaşların camilerde vakit namazı sonrası geçirdikleri vakitlerin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tekin, “Birde şimdi sahaya baktığımızda havaların çok ısınmasıyla birlikte özellikle kapalı serin ve klimalı ortamlar çok cazip geliyor bunların içlerinden de bir tanesi olan camilerimizde de vakit namazı sonrası yaşlılarımızı burada yatıp vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Onlardan isteğimiz şu özellikle yaşlı hastalarımız Covid-19 açısından daha risk oluşturuyor. Lütfen kapalı ortamlarda da uzun uzadıya vakit geçirmeyelim, camiye gidecekleri varsa da maske, mesafeye dikkat ederek namazlarını kılıp ondan sonra çıksınlar. Çünkü kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek Covid-19 bulaşıcılığı konusunda ciddi risk oluşturuyor. Bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim çünkü yaşlılar bizim için kıymetli bizim değerlerimiz” diye konuştu.

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