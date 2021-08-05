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Koronavirüs salgını ile mücadelede en büyük problemlerden biri de virüsün belli başlı ülkelerde geçirdiği mutasyonlar olmuştu. Kış mevsiminde ortaya çıkan İngiltere mutasyonunun bahar aylarında ortaya çıkan Hindistan varyantı salgınla mücadelede dengeleri değiştirdi. Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

DELTA MUTASYONU NEDİR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

"Bu varyant daha farklı çalışıyor"

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

"Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.

Son edinilen veriler doğrultusunda ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor. Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 7 bin 500'e yaklaşırken, en fazla 28 gün önce Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler arasındaki can kaybı 8 olarak kaydedildi.

Ülkede Covid-19 vakalarında artış sürerken, Başbakan Boris Johnson 21 Haziran'da beklenen tam açılmanın dört hafta kadar erteleneceğini ve 19 Temmuz'un yeni tarih olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni takvimi ve ülkedeki Covid-19'la ilgili son bilgileri bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuran Johnson bu ertelemenin dört haftadan daha uzun sürmeyeceğinden 'emin' olduğunu belirtti.

DELTA PLUS MUTASYONU NEDİR?

Hindistan’da Delta Plus adı verilen corona virüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.

Hindistan’da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır” ifadesi yer aldı.

Hindistan’ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N’in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.

NEDEN ENDİŞE YARATIYOR?

Hem Hindistan’da hem de dünyanın geri kalanında aşıların bu mutasyona karşı etkinliği araştırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) Reuters’a yapılan açıklamada “WHO Delta varyantının bir parçası olarak bu mutasyonu da tüm diğer Endişe Verici Varyantlar gibi inceliyor” ifadesi yer aldı.

Açıklamada “Şu anda bu mutasyon yaygın gözükmüyor ve Delta varyantlarının çok küçük bir bölümünde görülüyor… Hem Delta hem de diğer Endişe Verici Varyantlar daha fazla bulaşma özellikleri gösterdiklerinden kamu sağlığı açısından daha büyük risk oluşturuyorlar” denildi.

Delta Plus mutasyonunun Hindistan’da yeni bir corona virüs dalgası oluşturmaya neden olabileceğinden endişe duyuluyor.

Hindistan’ın tıbbi araştırma konseyinden Tarun Bhatnagar, “Mutasyon tek başına üçüncü bir dalga yaratmaya yeterli olmasa da… nedenlerden biri olabilir” (Reuters)