DEM-İmralı görüşmesine MHP'den ilk açıklama

MHPli Mevlüt Karakaya, DEM Parti'den Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'in İmralı Adasında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmesine dair X hesabından değerlendirmelerde bulundu:

DEM Parti'den İmralı açıklaması Haberi Görüntüle

"Sn. Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sn Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır."

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MHPli Karakaya: "Sn. Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir… pic.twitter.com/tmVe0B8Uxs — Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA🇹🇷 (@KarakayaMevlut) December 29, 2024 "TERÖRÜN YOK SEVİYESİNDE OLDUĞUNU KABUL EDELİM" "Özellikle PKK terör örgütü ile ilgili 40 yıldır bir mücadele sürdürülüyor. Kırk yıllık süreç içerisinde hem manen hem madden Türkiye ciddi bir şekilde kayıplara uğradı. Bu süre içerisinde kaybettiğimiz canlar işin önemli bir diğer tarafı, bir tarafta canlarımızı kaybederken, şehit verirken öbür tarafta bu mücadele sebebiyle ekonomideki kayıpları yaptığımız harcamaları hiçbir zaman konuşmadık. Bugün Türkiye'nin ekonomik durumunu konuşup tartışırken, özellikle bu yaraları başımıza açanları ve bu konuda Türkiye'nin katlandığı maddi külfeti dikkate almamaları kayda değer bir durumdur. Türkiye'yi refaha, Türk insanını huzurlu bir yapıya kavuşturmamız için özellikle terörle olan bu mücadele alanını ortadan kaldıracak, terörü sıfırlayacak bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda terör içeride bitti. Terörün yok seviyesinde olduğunu kabul edelim. Son yıllarda özellikle güney sınırlarımızdaki ülkelerde 'Suriye' başta geliyor. Burada kendilerine bir alan buldular. Arkalarına aldıkları ülkelerin, devletlerin destekleriyle, gücüyle birlikte, Türkiye'nin bekası dışarıdan çok tehlikeli bir tehdit ve tehlike oluşturmaya başladılar. Türkiye burada kendi bekasını Birleşmiş Milletler'in 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak mücadelesine devam etti."