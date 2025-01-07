Görüşmede, sadece Kürt meselesi üzerinden bir demokratikleşme çözümü sağlanamayacağı, topyekûn bir çözümün gerekli olduğu vurgulandı.

“Bazı kesimlerin sorunları çözülürken, Gezi davası tutukluları ve gazeteciler içeride kalmaya devam ederse buradan bir sonuç alınamaz” yaklaşımına vurgu yapıldı. Ayrıca öğrenciler ve KHK’lıların durumuna dikkat çekildi.