        Haberler Gündem Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısında konuştu | Son dakika haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısında konuştu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Bakırhan, "Gülistan bir isim değil, bir sorudur. 6 yıldır bu ülkenin vicdanına sorulan ve cevabı alınmayan bir sorudur. Bu olayı örtbas edenler hesap vermeli, ucu nereye dokunursa dokunsun tüm sorumlular yargılanmalıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:23 Güncelleme:
        "Gülistan bir isim değil, sorudur"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra tekrar açıldı. Bu önemli bir gelişmedir. Gülistan bir isim değil, bir sorudur. 6 yıldır bu ülkenin vicdanına sorulan ve cevabı alınmayan bir sorudur." dedi.

        Bakırhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının herkesi derinden sarstığını belirtti.

        Saldırı sonrası ortaya çıkan tablonun üzerinde detaylıca konuşulması gerektiğini, herkese düşen ödevlerin olduğunu ifade eden Bakırhan, saldırının münferit bir olay diye değerlendirilmemesi gerektiğini aktardı.

        Bakırhan, "Bu, yıllardır biriken bireysel ve toplumsal öfkenin, çaresizliğin, yalnızlaştırmanın ve duyarsızlığın bir sonucudur. Sistem maalesef burada da dokunduğu her şeyi çürütüyor. İnsanı yalnızlığa, toplumu dağılmaya, geleceği de karanlığa mahkum ediyor. Bu şekilde eşitsizlikler derinleşiyor, kurumlar çöküyor, insanlar birbirine yabancılaşıyor ve felaket geliyor. Böyle bir ortamda şiddet normalleşir, güvensizlik büyür ve bu yük en çok da çocuklarımızın sırtına biner." diye konuştu.

        Son yıllarda okulların da artık güvenli alan olmaktan çıktığını ileri süren Bakırhan, uygulanan politikaların toplumu dayanışmadan uzaklaştırdığını, toplumun rekabetle, yoksullukla, kutuplaştırmayla şekillendiğini savundu.

        Ekonomik krizin kalıcı hale geldiğini iddia eden Bakırhan, "yoksulluğun kuşaktan kuşağa miras kaldığını, gençlere çıkmaz sokakların gösterildiğini, tekçi, rekabetçi ve piyasa odaklı anlayışın çocukları metalaştırdığını, çocukların eğitim sisteminin oyuncağına dönüştüğünü" öne sürdü.

        Uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Uyuşturucu kullanma yaşı 12-14 yaşlarına kadar inmiş. Mahalle aralarında, okul önlerinde bile çocuklar artık uyuşturucuya rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Çeteleşme artık sıradanlaştı. Şiddet bir güç gösterisi olarak görülüyor, bir aidiyet biçimi olarak benimseniyor. Bazı medya organlarında suç kültürü estetik hale getiriliyor. Suçu estetik gösteren başka bir ülke var mı? Sosyal medyada takım elbise giymiş, arkasında 5-6 kişi ile milleti tehdit ederek dolaşıyorlar, milletin canına malına çöküyorlar. Mafya romantizmi normalleştiriliyor. Çocuklarımız dizilere baktığı zaman ne yapsın? Reyting uğruna toplumu ateşe atan bu sistemde çocuklar da böyle katliam yapıyor, ailelerimizin evlerine acı düşüyor. Bu, cezasızlığın, denetimsizliğin, sorumluluk almayan anlayışın sonucudur."

        Bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığını savunan Bakırhan, ruhsatsız silah sayısının 10 milyonu aştığını, neredeyse her 4 kişiden birinde silah bulunduğunu söyledi.

        Siyaset kurumunun bu sorunları konuşması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Bir yol bulmak zorundayız. Çocukların güvende olmadığı bir ülkenin hiçbir karışı, hanesi, sokağı güvende ve huzurlu değildir. Bu ülke hepimizin, çare de hepimizin omuzlarında." dedi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'teki bütün siyasi parti liderlerini bir araya getirerek çocukların güvenliği ve gençlerin geleceği için ortak bir masa kurması çağrısında bulunan Bakırhan, okullardaki şiddet olaylarına karşı psikolojik destek hizmetleri verilmesi, çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin artırılması ve gerekirse çocuk bakanlığının kurulması gerektiğini vurguladı.

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra tekrar açıldı. Bu önemli bir gelişmedir. Gülistan bir isim değil, bir sorudur. 6 yıldır bu ülkenin vicdanına sorulan ve cevabı alınmayan bir sorudur. Bu gelişme, ailenin, kadın örgütlerinin ve kamuoyunun ısrarlı baskısı, kararlı eylemleri ve adalet talebi sayesinde mümkün olmuştur. 'Kayyım olan eski valiler, yüksek bürokratlar, siyasetçiler ve kolluk güçleriyle bağlantılı kirli ağlar olduğu' iddiaları ciddi bir şekilde masaya yatırılmalıdır. Bir bağımsız demokratik yargı inşallah işler de Gülistan'ın hesabı sorulur. Titizlikle bu mesele araştırılmalıdır. Bu olayı örtbas edenler hesap vermeli, ucu nereye dokunursa dokunsun tüm sorumlular yargılanmalıdır."

        "KURUMSAL REFORMLAR YAPILMALI"

        Hukuka ve demokrasiye riayet etmenin önemine vurgu yapan Bakırhan, "Toplumu kamplara bölen, ötekileştiren, ayrıştıran dilden ve siyasetten vazgeçilmelidir. Siyasi normalleşme sağlanmalı, kurumsal reformlar yapılmalı, hukuka güvensizlik giderilmeli, halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Demokratikleşmeden normalleşme olmaz, normalleşmeden iyileşme olmaz." dedi.

        Toplumdaki sorunların en temel nedeninin ekonomik kriz ve eşitsizlik olduğunu, devlete verilen her 100 liralık verginin 26 lirasının faize gittiğini iddia eden Bakırhan, "Emekliye gelince kaynak yok. Asgari ücretliye ara zam yok ama faiz ödemelerinde geçen yıla göre yüzde 89 artış var. Faize giden 20 milyar dolarla okulları güvenli hale getirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

