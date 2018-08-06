Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya soruşturma

Çin Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta sonu Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, olayın gerçekten yaşandığının tespit edilmesi durumunda ağır cezalar verileceği ifade edilirken, federasyon olarak ırkçılığın her türlü şekline karşı olduklarının altı çizildi.

Shanghai Shenhua Teknik Direktörü Wu Jingui, karşılaşma içinde çok sayıda futbolcunun dahil olduğu bir tartışma esnasında Changchun Yatai'nin Çinli orta saha oyuncusu Zhang Li'nin Demba Ba'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği iddia etmiş, olay ülke medyasında geniş yer bulmuştu.

Konuya ilişkin basına henüz bir açıklama yapmayan Demba Ba ise sosyal medya üzerinden kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür etmekle yetindi. Senegalli futbolcuya geçtiğimiz gün eski kulübü Beşiktaş da sosyal medya üzerinden destek olmuş, Twitter'dan paylaşılan mesajda "Irkçılığa hayır! Yalnız değilsin Demba Ba." ifadeleri yer almıştı.

33 yaşındaki Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gole imza attı. Senegalli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçirmiş ve 13 maçta kaydettiği 7 golle İzmir temsilcisine önemli katkı sağlamıştı.

BÜYÜK DESTEK

Changchun Yatai maçında rakip futbolcu Li Zhang'ın ırkçı ifadeleriyle karşılaştığını belirten Demba Ba'ya destek olan Şanghay Shenhua Teknik Direktörü Wu Jingui, futbolcusunun küçük düşürücü ifadelere maruz kaldığını açıkladı.

Çinli teknik adam, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Demba Ba'nın maruz kaldığı duruma tepki göstererek, "Changchun Yatai takımından bir oyuncunun Demba Ba için küçük düşürücü ifadeler kullandığını öğrendim. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip söylemler olmamalı." ifadelerini kullandı.

Çin Süper Ligi'nde farklı ülkelerden birçok futbolcunun top koşturduğunu hatırlatan Wu Jingui, "Herkese saygı gösterilmeli. Bir daha ırkçılık olayları yaşanmamalı." yorumunu yaptı.

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