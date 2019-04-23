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İREM DERİCİ'DEN DEMET AKALIN PAYLAŞIMI!

Şarkıcı İrem Derici de Akalın'la beraber yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabı üzerinden: "İyi ki doğdun Demo! Hem yeni yaşını hem de albümü kutluyoruz! Haydi o zaman bol satışlı olsun yeni albümün dedim, 'boş ver kız sağlığımız yerinde olsun yeter' dedi... Hayat çok kısa, her şey boş, sevgi sevgi sevgi!" notunu düşerek yayınladı.