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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Akalın'a Ilgaz'a geldiği için teşekkür etti. Kastamonu'nun turizm kenti olduğunu belirten Babaş, "Doğa turizminden deniz turizmine, kültür turizminden inanç turizmine kadar Kastamonu çok sayıda değeri barındırıyor. Herkesi bu kadim şehre bekliyoruz" diye konuştu.