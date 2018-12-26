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"YAPTIYSA DA HELAL OLSUN!"



Okan Kurt, çıkan haberlerle ilgili sessiz kalırken Demet Akalın, “Nesini konuşacağız? Saçma sapan kirli magazin haberi! Okan’ın sinirlerini bozmak için uğraşıyorsunuz. Ben eşi ve sevgilisi olarak yaptıysa da helal olsun diyorum. Size ne oluyor?” diyerek sitemde bulundu.